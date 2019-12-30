Происшествия

Жуткий случай в оккупированном Крыму: овчарка сорвала скальп 10-летнему мальчику на глазах у мамы и братика

В оккупированном Россией Крыму, где продают елки из Прикарпатья, на днях произошел совершенно дикий случай с участием трехлетней среднеазиатской овчарки (алабая).

Об этом пишет КП.

По предварительным сведениям, в селе Садовое Нижнегорского района 10-летний Максим увидел, как алабай выскочил из вольера и набросился на домашнюю собачку Пульку. Мальчик напал на овчарку с зонтиком. В ответ та набросилась на Максима и растерзала его.

Свидетелям страшной сцены стала мать пострадавшего, а также его 8-летний братик.

«Его мама вместе с младшим 8-летним сыном пришли домой и увидели, что во дворе валяется школьный рюкзачок, куски одежды, а сам Максимка весь окровавленный, без уха, щеки, с головы сорван скальп, забился в угол двора, а на него нападает алабай, которого держали в вольере», — рассказал глава местного сельсовета Виталий Гайворонский.

После произошедшего ребенка госпитализировали в травматолого-ортопедическое отделение Республиканской детской клинической больницы, врачи борются за его жизнь. По последней информации, сейчас рассматривается вопрос о транспортировке Максима в одну из московских больниц.

Над собакой же жители устроили самосуд: ее было решено казнить. «Нет собаки», — рассказал журналистам глава администрации Садового.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в бразильском городе Рио-де-Жанейро прохожий, не раздумывая, бросился на помощь четырехлетнему мальчику Жуану Педро, на которого напал питбуль. 20-летний Патрик ду Сеу вырвал ребенка из пасти агрессивного пса, отбивая его атаки голыми руками и ногами. Парень усадил малыша на крышу припаркованной рядом машины — чтобы питбуль его не достал. А потом и сам туда забрался, так как животное не отставало.

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