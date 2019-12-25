В центре Симферополя продают елки из Прикарпатья: фотофакт

Украина

В аннексированном Крыму, в магазинах которого заметили сладости из оккупированного Донецка с российской маркировкой, продают и ели из украинского Прикарпатья.

Как сообщают «Крым.Реалии», в Симферополе на новогодней ярмарке реализуют искусственные ели, которые производят в Ивано-Франковской области.

Продавец рассказал, что ели производит частное предприятие, которое отправляет их в Россию, откуда они уже попадают и в аннексированный Крым. При этом, по словам продавца, товар сертифицирован и у него имеются все необходимые документы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились фото школьных тетрадей украинского производства с надписью «Горжусь Россией», которые продают в аннексированном Крыму. В исходных данных значится, что такую продукцию по заказу российской компании выпускали в Днепропертровске. Возможно, это было еще до аннексии Россией Крыма. Хотя утверждалось, что тетради были куплены в Алупке в сентябре 2019 года.

Фото «Крым.Реалии».

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