Огонь охватил деревянные конструкции кровли: в Харькове горел корпус Центра профтехобразования

Происшествия

В городе Харьков, где главарь боевиков «ЛНР» готовил теракт, в ночь на понедельник горело помещении Центра профессионально-технического образования. Об этом сообщили в областном отделении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что горел социально-бытовой корпус Центра профессионально-технического образования, по бульвару И. Каркача, 24. Тушить пожар отправили четыре отделения ГСЧС.

«На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв. м», — отметили в пресс-центре.

На данный момент причина и ущерб от пожара не установлены. Пострадавших и жертв нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове неизвестный поджег двери областной государственной администрации. На момент прибытия на место правоохранителей и спасателей сотрудники учреждения успели ликвидировать огонь. По предварительным данным, огнем было повреждено около 2 кв. м полотна двери. По подозрению в поджоге полицейские задержали мужчину.

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