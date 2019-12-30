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"Черный русский" — это что? В сети подняли на смех новый алкогольный хит в Луганске
В оккупированном Луганске стали продавать коктейль со странным названием «Новый русский», сообщил в Facebook житель города (имя мужчины мы по понятным причинам не называем). Вот что он написал: «Вслед за „русским миром“ в Луганск пришли и его любимые алкогольные напитки, на которых он стоит. Кроме популярного „Боярышника“, безыскусно выпускающего мозги наружу, есть и коктейли с претензией на богемность, возвращающие „отпускника“ в пэтэушную юность. Такой, как „Черный русский“. Причем не совсем понятно, что в нем им особенно нравится: название напитка — точно отображающее свойства их „загадочной русской души“, или гибридное животное на банке, напоминающее помесь бухого орла, сидящего на „толчке“, с медведем, танцующим „Барыню“ на Красной площади».
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«Уж не знаю, что намешали наши „сомелье“, но „повстанцы“ глушат его ящиками», — прокомментировал новость еще один житель так называемой «ЛНР».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что гимн Российской Федерации может ежедневно звучать в эфире радиостанций так называемой «ДНР».
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– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.