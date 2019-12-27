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Украина

Главарь "ДНР" хочет, чтобы в эфире радиостанций на Донбассе ежедневно звучал гимн России

8:29 27 декабря 2019 95
транзистор
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Гимн Российской Федерации может ежедневно звучать в эфире радиостанций так называемой «ДНР», заявил главарь этого никем не признанного образования Денис Пушилин во время прямой линии с населением, прошедшей 16 декабря.

Он горячо поддержал инициативу общественности (читайте — новые вводные Кремля).

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«Моя позиция давно всем ясна, в какую сторону смотрю — тоже. Что касается гимна на радиостанции, не вижу никаких препятствий. Не нужны никакие решения — каждая радиостанция может принять их сама», — объяснил бывший МММ-щик.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на оккупированной территории с 23:00 31 декабря до 05:00 8 января не будет действовать комендантский час.

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