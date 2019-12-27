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Боевики "ДНР" приказали праздновать Новый год: бюджетников выгоняют на площади к елкам (фото)

10:30 27 декабря 2019 683
Елка в Донецке
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

В ОРДО велели праздновать Новый год публично: бюджетников, выгоняют на площади к елкам в 23:00 31 декабря. Информация об этом просочилась в соцсети. Опубликованных распоряжений, конечно, нет, так как главарь донецких боевиков Денис Пушилин вслед за отменой комендантского часа пообещал с экранов местного телевидения, что людей больше не будут гонять на какие-либо «массовки», и тут же бюджетникам объявили «график празднований».

«Нас выгоняли на открытие елки в Донецке 25 декабря, а знакомых — в Макеевке. Им сказали еще на Новый год на площадь к елке идти — под роспись. Распоряжение „мэра“ Макеевки. Лучше бы надбавки учителям вернули. Как повысили зарплаты, так и перестали надбавки платить. А без надбавок повышение почти не ощущается. Ну про зарплату шахтерам вообще молчу: даже те шахты, которые все еще работают, в лучшем случае выдали горнякам 25 процентов зарплаты за ноябрь, а уже декабрь заканчивается», — поделились с «ФАКТАМИ» донецкие работники бюджетной сферы.

Жители Макеевки в беседе с «ФАКТАМИ» полностью подтвердили слухи, появившиеся в соцсети. «В группе «Типичная Макеевка» написали что «глава городской администрации» велел праздновать сотрудникам администрации, а также педагогам. Но… бюджетная сфера учителями и врачами не ограничивается! Праздновать вынуждены будут и работники «Макеевэлектротранса»: водители, кондукторы троллейбусов и прочие работники, кому выпала «честь» работать в первый день Нового года в первую смену. Притом для них приготовлен «особый сюрприз». С 23:00 до 01:00 в контактной сети отключают электричество — из экономии. То есть электротранспорт не ходит. А если ты привез людей на праздник, то, будь добр, и увези! Ну хотя бы транспорт в депо водителям увести же придется. Но вроде бы пообещали, что разрешат сидеть и греться в самих троллейбусах. Чтобы не стоять полтора часа на улице.

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Пишут, что планируют телемост с Россией, но не думаю, что он будет в Макеевке. Может, в Донецке? А в Макеевке, говорят, что якобы будет прямое включение какого-то российского канала — с репортажем о праздновании Нового года в «республике». Это может быть. На «выборах» Пушилина в ноябре 2018 года такое было. Из-за этого многих бюджетников и не только из Макеевки, а из Новоазовска тоже почему-то свезли на нашу центральную площадь и… не выпускали из автобусов на «избирательный участок», пока российское телевидение не приехало. Потом выпустили, выстроили в очередь и снимали — мол, как много народу «выбирать» Пушилина пришли!" — рассказали «ФАКТАМ» осведомленные источники в Макеевке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на однофамилицу главы «избиркома» на «выборах» Пушилина были ошибочно наложены санкции.

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