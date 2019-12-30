Происшествия

В Каменском Днепропетровской области женщина умерла из-за наркоза, а еще шесть человек, которым ввели такой же препарат, оказались в реанимации на грани смерти. Плохо стало тем пациентам, которым делали операции с 17 по 19 декабря. Больных, состояние которых стремительно ухудшалось, перевели в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова, но даже там одну из пациенток — 41-летнюю Виту Кисиль — спасти не смогли. Главврач областной больницы Сергей Рыженко сообщил, что у женщины почернели уши и конечности, а кровь была настолько жидкой, что не помогали никакие препараты.

Муж Виты Кисиль Андрей рассказал «ФАКТАМ», что причина смерти его жены до сих пор не известна, хотя прошло уже больше недели. И Вита, и шесть других пациентов поступили в Днепропетровскую областную больницу с полиорганной недостаточностью.

- Иначе говоря, у жены отказали едва ли не все органы, — сказал «ФАКТАМ» Андрей Кисиль. — Врачи областной больницы пытались ее спасти, но ничего не помогло… Я до сих пор не могу поверить, что жены больше нет. Все покупают елки к Новому году, а я — траурные венки… Вита легла на операцию, которую каждый день проводят десяткам людей. Ей должны были лапароскопическим методом удалить новообразование. Жена обратилась в Каменскую больницу № 9 из-за обильного кровотечения. Обследовав ее, гинеколог сказал, что есть небольшая опухоль. Гистология должна была показать, доброкачественная или нет. Позже выяснилось, что таки доброкачественная. Но для начала ее нужно было удалить.

Когда Вита ложилась на операцию, мы были уверены, что все будет в порядке. Ведь операция совсем несложная. Накануне жена, как и полагается, сдала все анализы. Врачи сказали, что нет никаких противопоказаний. Вита легла в больницу 17 декабря, а прооперировали ее 18-го во второй половине дня. Нам сказали, что операция прошла успешно. Образование оказалось доброкачественным, и ей сохранили оба яичника. Для нас это было важно, ведь мы еще хотели иметь детей… Одним словом, мы были уверены, что все в порядке.

В ночь после операции Вита чувствовала себя плохо. Жаловалась на боли, потом началась рвота. Но мы думали, что так она отходит от наркоза — врачи говорили, что может быть такая реакция. Утром 19 декабря жене вроде стало чуть получше. Рядом с ней в тот момент была моя мама. Вита даже сама пошла в туалет. А когда возвращалась в палату, ей вдруг стало плохо. Резко упало давление, закружилась голова. Ее на каталке отвезли в реанимацию. С тех пор состояние жены только ухудшалось. Врачи сами не могли понять, что происходит. Вызвали профессора из Днепра. Тот, увидев состояние Виты, сказал немедленно везти ее в областную больницу. Мы тогда еще не знали, что вместе с Витой в область повезли женщину с точно такими же симптомами. Накануне ей тоже делали операцию, удаляли грыжу. И у нее тоже вскоре после операции стали отказывать внутренние органы. А потом в Днепр привезли еще пять таких пациентов…

Когда врачи областной больницы сказали, что состояние Виты критическое, мы умоляли их что-то сделать. Врач сказал, что, к сожалению, он — не Бог… К врачам областной больницы у меня претензий нет, они действительно делали все, что могли. В тот момент никто еще не мог понять, что именно стало причиной такого состояния пациентов. Потом сказали, что дело, скорее всего, в наркозе. Ведь у этих людей абсолютно разные диагнозы, разные операции. Кому-то удаляли миому, а кому-то грыжу или желчный пузырь. А последствия одинаковые. Известно, что во время анестезии во всех этих случаях применяли один и тот же препарат украинского производства. Сейчас применение этого приостановили по всей стране. Говорили, что он мог быть просроченным, но врачи это отрицают. Так или иначе, с ним явно было что-то не так. Что именно, должна установить экспертиза.

Вита Кисиль умерла 20 декабря.

- Ее долго пытались реанимировать, но не получилось, — говорит Андрей. — Когда уже в понедельник, 23 декабря, я забирал тело жены из морга, увидел, что у нее были черные руки…

Женщину, которая поступила в областную больницу одновременно с Витой Кисиль, врачам удалось вывести из комы. Но ее состояние остается тяжелым.

- У нее сопор (глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности. — Авт.). Мы каждый день проводим ей диализ, — сообщил главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. — Каждая процедура очень дорогая, более 20 тысяч гривен… Постепенно восстанавливаются почки и печень, но состояние остается тяжелым.

Состояние еще четверых пострадавших уже удовлетворительное, а еще у одного пациента — средней степени тяжести.

В управлении здравоохранения Каменского горсовета, где сейчас проводят расследование этого инцидента, говорят, что препарат (примечательно, что его название пока в официальных структурах не сообщают, но в СМИ говорят, что речь идет о препарате Дипрофол. Это же название «ФАКТАМ» сообщил Андрей Кисиль) в Украине применяется давно и, дескать, до сих пор с ним не было никаких проблем.

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«Препарат применяется в Украине более 5 лет. Ранее осложнений не возникало. Действия врачей во время проведения оперативных вмешательств экспертом Минздрава Украины по анестезиологии признаны профессиональными. За качество препарата несет ответственность производитель», — сказала журналистам начальник управления здравоохранения Каменского городского совета Юлия Манаенкова.

В полиции открыли уголовное производство по статье «Невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей». В пресс-службе полиции Днепра «ФАКТАМ» сказали, что сейчас ждут результаты соответствующих экспертиз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве судят анестезиолога, из-за ошибки которого женщина впала в кому. Он по ошибке ввел 53-летней пациентке интубационную трубку не в трахею, а в пищевод. Также «ФАКТЫ» рассказывали о страшном случае в Черниговской области, где погибли роженица и ее ребенок.

Фото в заголовке — «Відкритий»

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