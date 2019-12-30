Украина

У нас хотят забрать честь и свободу: освобожденный из плена украинец рассказал правду о жизни в ОРДЛО

Максим Теорентер, который провел четыре года в плену у боевиков «ДНР» и переданный Украине в рамках обмена, рассказал, что на оккупированных территориях ежедневно отправляют «на подвал» людей.

«Каждый день там ловят людей. Жить людям невозможно. Все недовольны. Украина — это как Голливуд! Вы не представляете… Приезжаешь сюда — будто в Голливуд попал», — цитирует Теорентера «Лига».

Он также сказал, что все время, проведенное в плену, ему приходилось бороться за свою жизнь и честь. «Поверьте, у нас хотят забрать эту честь и эту свободу. Очень сложно там, нас там очень не любят», — сказал он и добавил, что лично знает о еще 15 украинцах, находящихся в заложниках у боевиков только в одной колонии.

Максима Теорентера в 2016 году судили и приговорили к 14 годам заключения якобы за покушения на главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко, назвав его «агентом СБУ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жительница Первомайска Елена Сорокина, которая провела в плену больше года, во время обмена была одета в белый гольф, на котором шариковой ручкой нарисовала тризуб и написала «Моя держава Україна».

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