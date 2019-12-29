Обмен пленными: обнародован полный список освобожденных украинцев

Украина

По процедуре обмена пленными 29 декабря 2019 года украинской стороне были переданы 76 человек: 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. Полный список освобожденных обнародовала Служба безопасности Украины. Свою версию итогового списка опубликовали и в Офисе президента Украины.

Как уже сообщалось, среди освобожденных 12 военных были попавшие в плен спецназовцы, а также военнослужащие, захваченные врагом возле Дебальцево в 2015 году.

Из тех 64 гражданских лиц, что были освобождены для обмена, семнадцать находились в плену с 2015—2016 годов. Был освобожден донецкий журналист и блогер Станислав Асеев. Во время обмена обратила на себя внимание патриотка из Первомайска Елена Сорокина.

В команде президента Зеленского подтвердили, что не все освобожденные согласились ехать на подконтрольную Украине территорию. Четверо решили остаться в оккупированных городах вместе с семьями. Таким образом, вместо 80 человек на подконтрольную территорию вернулись 76. Такое разъяснение дал советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо.

С передаваемыми лицами в ОРДЛО аналогично возникли сложности. Так, представительница Украины в «минской группе» Валерия Лутковская уточнила, что на оккупированную территорию должен был ехать 141 человек, но 14 отказались и в итоге в ОРДЛО были выданы 127 лиц.

Напомним, в списки на обмен не попали крымские татары. Кроме того, по данным украинской стороны, по состоянию на декабрь в застенках в ОРДЛО находились не восемьдесят, а не менее 250 украинцев.

Офіс президента України/Facebook

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