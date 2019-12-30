Импичмент Трампу: Байден согласился дать показания

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Бывший вице-президент США Джо Байден, принимающий участие в президентской кампании и являющийся лидером предвыборной гонки от демократов, заявил, что если его вызовут свидетельствовать во время процесса импичмента президенту Дональду Трампу, он даст показания.

Как передает «Голос Америки», ранее Джо Байден заявлял, что не будет свидетельствовать, но после шквала критики изменил свою позицию. Сообщается, что свое предыдущее решение экс-вице-президент объяснял отсутствием юридических оснований для того, чтобы ему была направлена повестка. Также Байден считал, что такие показания помогут Трампу отвлечь внимание от его собственных действий.

«Я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно. Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий», — заявил Джо Байден.

Вопрос о вызове Джо Байдена в качестве свидетеля поднимался в связи со скандалом вокруг энергетической украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил его сын Хантер.

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Фото — скрин-шот видео «Голоса Америки».



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