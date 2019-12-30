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В Украине сделали важное уточнение по поводу запрета секонд-хендов
В Министерстве социальной политики, анонсировавшей изменения в законодательстве о запрете гуманитарного секонд-хенда, уточнили, что речь идет не о закрытии торговли товарами, бывшими в употреблении, а о борьбе со «схемами на гуманитарке».
«Наше задача — прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Достаточно часто „гуманитарный груз“ используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Знаете почему? Потому что „гуманитарную помощь“ не нужно растамаживать. Такой груз — это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать и единственная его цель — помочь тем, кто в этом действительно нуждается», — пишет на своей страничке в социальных сетях замминистра соцполитики Олег Коваль.
По его словам, дельцы, ввозящие товары под видом гуманитарной помощи, потом реализуют вещи в магазинах или «даже бутиках». «Ежегодно из-за этих схем госбюджет теряет до двух миллиардов гривен», — отметил он и добавил, что Минсоц не выступает против легальных магазинов, которые реализуют подержанные вещи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по итогам 2017 года Украина по объемам импорта секонд-хенда заняла третье место в мире. До Украины — Пакистан и Малайзия, а после — Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия, Тунис.
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