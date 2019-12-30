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Снег, дождь и сильный ветер: синоптик уточнила прогноз на Новый год
Во вторник, 31 декабря, в ряде регионов Украины пройдет мокрый снег и снег с дождем.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в течения дня осадки ожидаются на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории — без существенных осадков.
«Ближе к вечеру вторника и в ночь на Новый год, то есть, на первое января, мокрый снег распространится на большую часть Украины. Только юг избежит существенных осадков», — уточняет синоптик и добавляет, что днем в среду, 1 января, сухо будет на севере и на западе Украины, а на Волыни, возможно, будет солнечно.
«Важный нюанс. 31 декабря и 1 января в Украине ожидается усиление северо-западного ветра до сильного. Несмотря на потепление, будет некомфортно, так что кутайтесь плотнее», — предупреждает Наталья Диденко и напоминает, что ближайшей ночью подморозит, так что дороги и тротуары будут скользкими.
Что же касается погоды в Киеве, то утром и в первую половину дня 31 декабря в столице будет без существенных осадков, а потом ожидается мокрый снег местами с дождем.
В ночь на среду, 1 января, снег в Киеве усилится и из-за потепления может переходить в дождь. Днем 1 января осадки прекратятся.
Температура воздуха в столице ближайшей ночью -1−3 градусов, 31 декабря днем потеплеет до + 1 + 3 градусов.
В ночь на 1 января и в течение дня среды ожидается от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. 31 декабря и 1 января в Киеве — сильный ветер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского констатировали, что декабрь 2019 года вошел в историю Украины (С 1881 года) как самый теплый.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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