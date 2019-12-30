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Находятся под наблюдением психологов: стало известно о состоянии освобожденных из плена украинцев
У всех вернувшихся на подконтрольные правительству Украины территории из плена боевиков есть проявления посттравматического стрессового расстройства.
Как передает «Громадское», об этом заявил заместитель главного врача «Феофании» Андрей Строкань. В больницу на обследование привезли 63 участников обмена, которые в данный момент находятся под наблюдением психологов.
По словам Андрея Строканя, большинство из них останутся в больнице на новогодние и рождественские праздники. Некоторые из пациентов хотят уехать на несколько дней домой, а потом вернутся в медучреждение на лечение. Он также рассказал, что в «Феофании» сейчас нет пациентов в критическом состоянии. Некоторым из освобожденных требуется лечение у стоматолога, у ряда пациентов обострились хронические болезни. Пациентов будут лечить за счет государства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 военнослужащих, которых освободили из застенков боевиков, направили в главный военный госпиталь в Киеве.
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