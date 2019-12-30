23.69 / 24.41 26.26 / 27.21
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Находятся под наблюдением психологов: стало известно о состоянии освобожденных из плена украинцев

15:13 30 декабря 2019 37
Медики
Инф. «ФАКТОВ»

У всех вернувшихся на подконтрольные правительству Украины территории из плена боевиков есть проявления посттравматического стрессового расстройства.

Как передает «Громадское», об этом заявил заместитель главного врача «Феофании» Андрей Строкань. В больницу на обследование привезли 63 участников обмена, которые в данный момент находятся под наблюдением психологов.

По словам Андрея Строканя, большинство из них останутся в больнице на новогодние и рождественские праздники. Некоторые из пациентов хотят уехать на несколько дней домой, а потом вернутся в медучреждение на лечение. Он также рассказал, что в «Феофании» сейчас нет пациентов в критическом состоянии. Некоторым из освобожденных требуется лечение у стоматолога, у ряда пациентов обострились хронические болезни. Пациентов будут лечить за счет государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 12 военнослужащих, которых освободили из застенков боевиков, направили в главный военный госпиталь в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

гороскоп

Близнецов ждет романтическое свидание, а Деву — приятные приключения: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер