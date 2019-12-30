Политика

И Зеленский в том числе: стало известно, кого Путин не поздравил с Новым годом

На сайте президента России выложили список глав государств и международных организаций, которых Владимир Путин поздравил с Новым годом, и среди которых на данный момент нет президентов Украины Владимира Зеленского, Грузии Суламе Зурабишвили, Польши Анджея Дуды, а также лидеров стран Балтии.

Зато в списке поздравленных есть руководитель самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов, которому Путин написал о реализации «многих проектов, способствующих социально-экономическому развитию и укреплению государственности». Поздравил Путин и все еще называющего себя президентом Венесуэлы Николаса Мадуро и заявил о «близости позиций» двух стран по ключевым вопросам международной повестки дня.

Возможно, позже список пополнится и другими персоналиями. По крайней мере, такую возможность не исключил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, он заявил, что не все мировые лидеры упомянуты в этом сообщении, и что информация будет добавлена «при необходимости». Так он ответил на вопрос о том, почему в списках нет лидеров Грузии и Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США предупредили Россию о готовящихся терактах в Санкт-Петербурге. Атака планировалась в праздничные дни в местах массового скопления людей.

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