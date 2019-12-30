Украина

Представитель Украины в ТКГ против публикации списка преступников, которых вернули боевикам во время обмена

Украина не планирует публиковать официальный список лиц, переданных боевикам в обмен на освобождение 76 граждан Украины. По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней ТКГ в Минске Валерии Лутковской, сделать это — означает нарушить закон о персональных данных.

В соответствии с ним, напомнила правозащитник, разглашение информации с ограниченным доступом разрешается, если она представляет общественный интерес.

«Я была бы категорической противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать согласие на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен», — заявила Лутковская в комментарии Радио Свобода.

Отметим, что в сети начали появляться неофициальные списки переданных преступников. В т.ч. имена 44 из них назвал ресурс «Миротворец», напомнив, что информация о каждом из них есть на сайте.

Напомним, Украина в рамках «большого обмена» освободила 124 человек. Среди низ — бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», проходившие по делу о расстрелах активистов на улице Институтской 20 февраля 2014 года, а также подозреваемый в покушении на добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву чеченец «Динго».



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