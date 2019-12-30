23.72 / 24.41 26.27 / 27.18
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Освобожденный из российского плена украинский моряк женится в последний день уходящего года

20:23 30 декабря 2019 93
Счастливая пара
Инф. «ФАКТОВ»

Самый молодой из попавших в российский плен украинских моряков Андрей Эйдер решил жениться в новогодний вечер, 31 декабря 2019 года. Торжество покажет в прямом эфире один из центральных украинских телеканалов, а пройдет оно прямо в центре столицы Украины — на Софийской площади.

Восстановившийся после тяжелого ранения, 19-летний моряк сделал предложение своей избраннице Марине еще в госпитале, сразу после возвращения из плена.

Кольцо же для девушки моряк попросил купить своих родителей через адвоката еще раньше — за четыре дня до освобождения.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Подробно о пребывании Андрея Эйдера в неволе читайте в статье «ФАКТОВ»: «Тяжелее всего было видеть в российском суде родных, но не иметь возможности их обнять, — Андрей Эйдер».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие билборды (фото)

С Новым годом

С наступающим Новым годом 2020: красивые поздравления и яркие открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер