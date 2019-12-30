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Освобожденный из российского плена украинский моряк женится в последний день уходящего года
Самый молодой из попавших в российский плен украинских моряков Андрей Эйдер решил жениться в новогодний вечер, 31 декабря 2019 года. Торжество покажет в прямом эфире один из центральных украинских телеканалов, а пройдет оно прямо в центре столицы Украины — на Софийской площади.
Восстановившийся после тяжелого ранения, 19-летний моряк сделал предложение своей избраннице Марине еще в госпитале, сразу после возвращения из плена.
Кольцо же для девушки моряк попросил купить своих родителей через адвоката еще раньше — за четыре дня до освобождения.
Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
Подробно о пребывании Андрея Эйдера в неволе читайте в статье «ФАКТОВ»: «Тяжелее всего было видеть в российском суде родных, но не иметь возможности их обнять, — Андрей Эйдер».
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