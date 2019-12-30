Украина

Кравцов решил, что с "Укрзалізницей" ему не по пути, и просит об отставке

Председатель правления АО «Укрзалізниця» Евгений Кравцов, кандидатура которого рассматривалась в качестве потенциального министра инфраструктуры, обратился в Наблюдательный совет компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Об этом говорится в его обращении в связи с грядущими праздниками на сайте предприятия.

«Уже в начале 2020-го года, после рассмотрения моего обращения на заседании Наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня», — говорится в обращении.

Также председатель правления ««Укрзалізниці» опроверг слухи о якобы конфликте компании и Министерства инфраструктуры.

«Мы командные игроки с единственной важной целью — улучшение состояния Укрзалізниці и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям», — отметил он в обращении.

Кравцов также отметил, что за последние годы трансформация «Укрзалізниці» стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше железнодорожную компанию ждет переход на новый уровень.

Напомним, что Евгений Кравцов возглавлял УЗ с января 2019 года. Срок его контракта истекает в 2021 году. Кравцов — юрист, топ-менеджер и госслужащий. Исполнял обязанности председателя правления ПАО «Укрзалізниця» с 30 марта по 25 мая 2016-го, а также с 10 августа 2017-го. В 2016—2017 был первым заместителем министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наряду со многими полезными начинаниями «Укрзалізниця» очень часто оказывается в центре скандалов из-за своего «ненавязчивого» пассажирского сервиса.

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