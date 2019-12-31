"Качай или плати" вместо "бери или плати": Витренко объяснил отличия нового контракта с РФ

Украина

Подписанный в понедельник, 30 декабря, контракт между Украиной и Россией на транзит газа основан на европейском принципе «качай или плати».

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, по итогам подписания нового транзитного соглашения с «Газпромом».

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет — является неординарным событием при таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда «Газпром» заключил контракт на транзит по европейским принципу «качай или плати», — написал он.

По его словам, до этого времени только закупки газа у «Газпрома» покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом «бери или плати».

«Десятилетиями мы работали по правилам, которые сложились еще в советские времена. Это блокировало транзит для использования только „Газпромом“, а также не позволяло нам полностью интегрироваться в европейский рынок. Теперь это в прошлом. Новые правила — это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучшая конкуренция на рынке, дополнительные доходы», — пояснил он.

Витренко отметил, что кроме контракта на транзит газа, сторонами также было подписано соглашение об урегулировании. По этому соглашению «Газпром» полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража. Это означает, что Украина может окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые продолжались почти шесть лет. А получение более 12 млрд долл. по новым искам было бы невозможно, если транзит газа продолжился.

«При этом важно понимать, что наши исковые требования на 12,2 млрд долл были прежде всего следствием ожиданий прекращения транзита. Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти 12,2 миллиарда только если бы „Газпром“ отказался от транзита. А он не отказался. Фактически, как я об этом открыто говорил, с нашей стороны это был экономический стимул для „Газпрома“ возобновить транзит», — написал директор НАК.

Он также напомнил, что урегулирование — это еще и отказ от исков со стороны «Газпрома». Так, российская компания имеет значительно меньшую вероятность выигрыша десятка миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма наших исков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и Россия подписали новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров — в последующие 4 года. «Нафтогаз Украины» уже получил от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража. 30 декабря Украина и российский «Газпром» подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа, который наложил Антимонопольный комитет Украины на российскую компанию общим размером около 7,4 млрд долларов.

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