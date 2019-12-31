Украина

"Тенденция к укреплению": Гончарук спрогнозировал курс гривни в 2020 году (видео)

Порадовавший украинцев сообщением о подписании транзитного договора с Россией премьер-министр Алексей Гончарук считает, что повод для радости есть и относительно национальной валюты: тенденция на ее укрепление сохранится в 2020 году.

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.

По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса украинской валюты сохранится.

«Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году», — сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

Напомним, что после длительного укрепления, продолжавшегося с лета нынешнего уходящего года, курс гривни по отношению к доллару и евро резко обвалился. С четверга, 26 декабря, американская валюта подорожала сразу на 43 копейки, а европейская — на 65 копеек. Так, 30 декабря НБУ установил курсы на уровне 23,69 грн за доллар и 26,42 грн за евро.

На наличном рынке произошло более резкое изменение курсов. Некоторые банки поспешили повысить курсы доллара и евро сразу на 1,5−2 гривни, при этом резко увеличив разницу между курсами покупки и продажи валюты. В среднем же в обменниках доллары можно сдать по 23,93 грн, купить — по 24,71 грн, евро — сдать по 26,57 грн, купить — по 27,60 грн. И похоже, в ближайшее время доллар и евро продолжат дорожать, наверстывая упущенное за полгода. По мнению экспертов, в конце прошлой недели совпало сразу несколько факторов, которые привели к падению курса национальной валюты.

Как известно, Национальный банк Украины на период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,69 грн/долл.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал города, которые занялись пересмотром тарифов.

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