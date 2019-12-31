- 05:47 Опередила Брежневу и Чехову: в РФ назвали самую сексуальную звезду шоу-бизнеса
- 04:55 "Тенденция к укреплению": Гончарук спрогнозировал курс гривни в 2020 году
- 04:14 Есть еще порох: 79-летнего Аль Пачино "застукали" с молодой подружкой
- 03:40 Опасности "работы языком": женщина случайно чуть не откусила пенис партнеру
- 02:50 В Нафтогазе поблагодарили США за санкции против «Северного потока-2»
- 02:03 "Вау мама!": популярная plus size модель разделась догола и стала на колени
- 01:34 "Качай или плати" вместо "бери или плати": Витренко объяснил отличия нового контракта с РФ
- 01:14 "То же самое, что вынести Ленина из Мавзолея": директор Ротару вступился за Примадонну
- 00:28 Зеленский заявил о подписании контракта на транзит газа из РФ
- 30.12 23:55 Нужно привыкать к тому, что лето в Украине всегда будет жарким, — глава Гидрометцентра
- 30.12 23:22 Кравцов решил, что с "Укрзалізницей" ему не по пути, и просит об отставке
- 30.12 22:50 ФСБ арестовала в Крыму двух украинцев. Набирают заложников для нового обмена?
"Тенденция к укреплению": Гончарук спрогнозировал курс гривни в 2020 году (видео)
Порадовавший украинцев сообщением о подписании транзитного договора с Россией премьер-министр Алексей Гончарук считает, что повод для радости есть и относительно национальной валюты: тенденция на ее укрепление сохранится в 2020 году.
Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.
По словам главы правительства, в следующем году тенденция на укрепление курса украинской валюты сохранится.
«Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году», — сказал Гончарук, отметив, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.
Напомним, что после длительного укрепления, продолжавшегося с лета нынешнего уходящего года, курс гривни по отношению к доллару и евро резко обвалился. С четверга, 26 декабря, американская валюта подорожала сразу на 43 копейки, а европейская — на 65 копеек. Так, 30 декабря НБУ установил курсы на уровне 23,69 грн за доллар и 26,42 грн за евро.
На наличном рынке произошло более резкое изменение курсов. Некоторые банки поспешили повысить курсы доллара и евро сразу на 1,5−2 гривни, при этом резко увеличив разницу между курсами покупки и продажи валюты. В среднем же в обменниках доллары можно сдать по 23,93 грн, купить — по 24,71 грн, евро — сдать по 26,57 грн, купить — по 27,60 грн. И похоже, в ближайшее время доллар и евро продолжат дорожать, наверстывая упущенное за полгода. По мнению экспертов, в конце прошлой недели совпало сразу несколько факторов, которые привели к падению курса национальной валюты.
Как известно, Национальный банк Украины на период с 28 декабря 2019 по 7 января 2020 года включительно установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 23,69 грн/долл.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал города, которые занялись пересмотром тарифов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.