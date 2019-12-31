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Украина

Крымского блогера Гайворонского под покровом ночи выдворили на материковую часть Украины

8:29 31 декабря 2019 182
Евгений Гайворонский
Инф. «ФАКТОВ»

Минувшей ночью Россия депортировала с территории аннексированного Крыма журналиста и блогера Евгения Гайворонского. Об этом в своем Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его информации, журналиста, который во время вторжения российских войск поддержал аннексию Крыма, а затем занял проукраинскую позицию, выдворили на материковую часть Украины — в районе пограничного перехода Чертково-Меловое.

В ближайших планах Гайворонского — прибытие в Киев, написал Чубаров.

Решение о принудительной депортации журналиста т.н. «Ялтинский городской суд» принял 20 декабря. Его обвинили в административном нарушении — пребывание «на территории России» без подтверждающих документов (часть 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф и обязательную депортацию.

Напомним, в настоящее время Украина готовится вернуть узников, незаконно содержащихся в СИЗО аннексированного Крыма, проведя очередной этап обмена заложниками с РФ. Тем временем оккупанты не останавливаются и продолжают формировать «обменный фонд».

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