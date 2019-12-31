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Глава американской дипмиссии Тейлор записал прощальное обращение к украинцам и назвал преемника (видео)
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который руководил американской дипмиссией в Киеве с июня 2019 года, вскоре уезжает из страны.
Вместо него руководить посольством в Киеве будет замглавы дипмиссии Кристина Квин. Об этом Уильям Тейлор сообщил в своем прощальном видеообращении к украинцам.
Посол, в частности, перечислил достижения страны на пути реформ и заявил о дальнейшей поддержке нашей страны Соединенными Штатами Америки. «США демонстрируют сильную поддержку Украины. Одно из последних проявлений такой поддержки — введение санкций против „Северного потока — 2“. Эта поддержка — двух партийная, она проводится всем Конгрессом», — отметил Уильям Тейлор.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Уильям Тейлор заявлял, что промежуточным вариантом решения по возвращению Украине суверенитета над оккупированными территориями Донбасса может быть введение международной миротворческой миссии.
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