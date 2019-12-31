- 12:03 Украинский моряк попал в плен к пиратам у берегов Камеруна: первые подробности
- 11:51 40 человек бросили в аэропорту Берлина: подробности скандала, в который попал известный лоукостер
- 11:38 В России пассажиров автобуса замело снегом: в сеть выложили впечатляющее видео
- 11:32 В Крыму на Новый год расцвели подснежники: опубликованы фото
- 11:16 Один летел, второй — бежал: момент жуткого ДТП на пешеходном переходе в Харькове попал на видео
- 11:06 Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
- 10:58 В рамках обмена России отдали убийцу пленных украинских солдат с позывным "Тереза": что о ней известно
- 10:34 Глава американской дипмиссии Тейлор записал прощальное обращение к украинцам и назвал преемника
- 10:14 Ни в чем не виноваты: выданные по обмену экс-"беркутовцы" засветились на российском ТВ
- 10:08 Креатив от ВСУ: Святой Николай в бронежилете и с пулеметом поздравил украинцев с праздниками
- 09:59 Канал «Украина» подарит украинцам грандиозное новогоднее шоу «Привіт, 20-ті!»
- 09:52 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из Беларуси и РФ лишил энергетиков и шахтеров 3500 рабочих мест
В России пассажиров автобуса замело снегом: в сеть выложили впечатляющее видео
В сеть выложили видео, снятое в российском городе Норильске, где пассажиров застрявшего в дороге из-за ДТП автобуса заносило снегом прямо в салоне общественного транспорта. Ранее в Воронежской области РФ в ДТП попал автобус с украинцами.
Видео, снятое в Норильске 30 декабря, выложил в Twitter «Лентач». «В Норильске люди более получаса просидели в продуваемом всеми ветрами автобусе. Из-за аварии салон стало заметать снегом. Пассажиров спасли гайцы, которые растащили попавшие в ДТП машины и подогнали другой автобус», — говорится в комментарии к видео.
В Норильске люди более получаса просидели в продуваемом всеми ветрами автобусе. Из-за аварии салон стало заметать снегом. Пассажиров спасли гайцы, которые растащили попавшие в ДТП машины и подогнали другой автобус— Лентач (@oldLentach) December 31, 2019
Видео: sgnorilsk/Instagram pic.twitter.com/eCubCEedXu
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Свердловской области России перевернулся автобус, который вез фанатов белорусского рэпера Макса Коржа. По предварительным данным, водитель задремал в дороге и не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу, съехал с дороги и перевернулся.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт