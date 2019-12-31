В России пассажиров автобуса замело снегом: в сеть выложили впечатляющее видео

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В сеть выложили видео, снятое в российском городе Норильске, где пассажиров застрявшего в дороге из-за ДТП автобуса заносило снегом прямо в салоне общественного транспорта. Ранее в Воронежской области РФ в ДТП попал автобус с украинцами.

Видео, снятое в Норильске 30 декабря, выложил в Twitter «Лентач». «В Норильске люди более получаса просидели в продуваемом всеми ветрами автобусе. Из-за аварии салон стало заметать снегом. Пассажиров спасли гайцы, которые растащили попавшие в ДТП машины и подогнали другой автобус», — говорится в комментарии к видео.

В Норильске люди более получаса просидели в продуваемом всеми ветрами автобусе. Из-за аварии салон стало заметать снегом. Пассажиров спасли гайцы, которые растащили попавшие в ДТП машины и подогнали другой автобус



Видео: sgnorilsk/Instagram pic.twitter.com/eCubCEedXu — Лентач (@oldLentach) December 31, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Свердловской области России перевернулся автобус, который вез фанатов белорусского рэпера Макса Коржа. По предварительным данным, водитель задремал в дороге и не справился с управлением. Автобус выехал на встречную полосу, съехал с дороги и перевернулся.

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