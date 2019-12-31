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Украина

Обмен пленными: выданный России террорист заявил, что продолжит вредить Украине

13:38 31 декабря 2019 22
Террорист Владимир Грубник
Инф. «ФАКТОВ»

Устроивший теракт в Одессе возле здания областного главка СБУ Владимир Грубник, выданный боевикам в рамках обмена, заявил российским массмедиа, что продолжит бороться «с хунтой» в Украине.

Как передает onpress.info, подрывник назвал свой поступок «неконвенционными военными действиями» и пообещал продолжить начатое в 2014 году. Он назвал оккупированные территории Донбасса «своим домом»: «Вот теперь это мой дом. И я надеюсь, что все же начнется движение в обратном направлении, чтобы сделать то, что мы, по разным причинам, не сделали в 2014 году».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрыв у здания одесского СБУ прогремел 27 сентября 2015 года. Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших — взрывом были повреждены двери, окна и фрагменты фасада здания СБУ, а также выбиты стекла в домах в ближайших кварталах.

Также сообщалось, что один из организаторов взрыва был приговорен к 8 годам заключения.

Фото с сайта https://onpress.info.

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