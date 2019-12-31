- 15:10 Элина Свитолина вошла в мировой ТОП-10 самых титулованных спортсменок десятилетия
- 14:57 Коболев рассказал о ситуации с прямыми закупками газа у России (онлайн-трансляция)
- 14:40 СМИ назвали фамилии украинцев, оставшихся в плену боевиков (список)
- 14:37 "Не забывайте о Маркиве": Сенцов обратился к Зеленскому после "Большого обмена"
- 14:01 Зеленский будет не один: стали известны подробности новогоднего обращения президента к украинцам
- 13:41 В Карпатах официально открыт снеголавинный сезон: куда туристам лучше не соваться (карта)
- 13:38 Обмен пленными: выданный России террорист заявил, что продолжит вредить Украине
- 13:15 2020-й уже наступил: кто встретил его первым
- 13:08 Мокрый снег и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в новогоднюю ночь
- 12:51 Под носом у полиции: ночью на киевской Троещине неизвестные устроили погром на рынке
- 12:32 Украинка Дарья Билодид вошла в список лучших спортсменок мира по итогам года
- 12:30 В Ираке демонстранты атаковали посольство США, американским дипломатам пришлось бежать
Коболев рассказал о ситуации с прямыми закупками газа у России (онлайн-трансляция)
После подписания контракта с Россией на транзит газа через территорию Украины руководитель компании «Нафтогаз Украины Андрей Коболев во время пресс-конференции разъяснил положение дел с прямыми закупками газа у РФ.
«Импорт газа сейчас сложно прогнозировать. Идет интенсивная и эмоциональная дискуссия и в правительстве, и в широком политикуме. Она закончится, и мы вернемся к этому вопросу. „Нефтегаз“ такие переговоры не ведет», — отметил Андрей Коболев.
Он также разъяснил положение «качай или плати» для российского «Газпрома», заложенные в транзитном контракте. «Положения контракта конфиденциальные. Могу сказать, что степени гарантированности (соблюдения положения контракта. — Ред.) высокие. Луче, чем в предыдущем контракте», — отметил он.
Также Андрей Коболев, отвечая на вопрос о возможном участии России в модернизации украинской ГТС, заявил, что оператору на это хватит своих и кредитных средств: «Участие РФ в модернизации ГТС маловероятно. Своих и привлеченных кредитных средств хватит. Такого варианта я не жду».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что подписание контракта на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет является неординарным событием при таких условиях. По его словам, первый раз в истории Украины «Газпром» заключил контракт на транзит по европейским принципу «качай или плати»,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!