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Украина

Коболев рассказал о ситуации с прямыми закупками газа у России (онлайн-трансляция)

14:57 31 декабря 2019 112
Газовый вентиль
Инф. «ФАКТОВ»

После подписания контракта с Россией на транзит газа через территорию Украины руководитель компании «Нафтогаз Украины Андрей Коболев во время пресс-конференции разъяснил положение дел с прямыми закупками газа у РФ.

«Импорт газа сейчас сложно прогнозировать. Идет интенсивная и эмоциональная дискуссия и в правительстве, и в широком политикуме. Она закончится, и мы вернемся к этому вопросу. „Нефтегаз“ такие переговоры не ведет», — отметил Андрей Коболев.

Он также разъяснил положение «качай или плати» для российского «Газпрома», заложенные в транзитном контракте. «Положения контракта конфиденциальные. Могу сказать, что степени гарантированности (соблюдения положения контракта. — Ред.) высокие. Луче, чем в предыдущем контракте», — отметил он.

Также Андрей Коболев, отвечая на вопрос о возможном участии России в модернизации украинской ГТС, заявил, что оператору на это хватит своих и кредитных средств: «Участие РФ в модернизации ГТС маловероятно. Своих и привлеченных кредитных средств хватит. Такого варианта я не жду».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что подписание контракта на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет является неординарным событием при таких условиях. По его словам, первый раз в истории Украины «Газпром» заключил контракт на транзит по европейским принципу «качай или плати»,

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