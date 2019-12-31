В Полтаве умер известный волонтер

Украина

В понедельник, 30 декабря, полтавчане попрощались с известным волонтером и большим патриотом -- 66-летним Алексеем Кабушкой, который в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

Алексей Михайлович заболел после тяжелой утраты — на фронте погиб его сын Мирослав, служивший в 81-й отдельной аэромобильной бригаде в составе высокомобильных десантных войск ВСУ, которая держала оборону Донецкого аэропорта и ближайших окрестностей.

В борьбу за изменения в Украине Алексей Кабушка — на тот момент фрезеровщик одной из полтавских форм — включился одним из первых, узнав, что бывший в тот момент президентом Виктор Янукович не подписал договор об ассоциации с Евросоюзом. Уже 29 ноября 2013 года он был на Майдане: рубил дрова, заваривал чай для участников протестов. В Киеве он бывал наездами, и так случилось, что 19 января 2014 года, когда спецподразделение «Беркут» применило оружие против майдановцев, полтавский пенсионер Кабушка, рискуя своей жизнью, спасал раненых на улице Грушевского. Это кровавое событие определило его дальнейшее участие в Революции достоинства — он вошел в состав «Медицинской сотни». А 4 июня 2014 года вместе с товарищами впервые отправился на линию фронта как волонтер — с провизией и одеждой для ребят, стоявших на блокпостах. С тех пор он периодически возил на фронт гуманитарные грузы. Не гнушался обстирывать воинов, готовить им еду, ремонтировать технику.

Однажды волонтер попал под минометный обстрел и очутился в полевом госпитале. Это было вскоре после освобождения Краматорска от боевиков. Алексей Кабушка вместе с другими волонтерами, с которыми постоянно ездил на санитарной машине в зоне АТО, выгрузив гуманитарный груз, эвакуировал воспитанников из местного детдома — малышей в возрасте от 10 месяцев до 6 лет. За три «ходки» они смогли вывезти в Изюм Харьковской области 19 ребятишек. А когда возвращались, чтобы взять очередную группу детей, их УАЗ попал под обстрел и оказался в кювете с перебитой тормозной системой.

Своей жизни без волонтерской деятельности Алексей Михайлович не представлял. Много помогал фронту, будучи членом лиги общественных организаций «Громада Полтавщины». Вместе с сотрудниками-добровольцами ремонтировал военную технику на линии разграничения, устанавливал антикумулятивные решетки на БМП. На пожертвования жителей Полтавы покупал и отправлял солдатам оптические прицелы, бинокли, бронежилеты, бензопилы…

«Меня иногда спрашивают, зачем я туда езжу, -- рассказывал в одном из интервью „ФАКТАМ“ Алексей Кабушко. -- Да, конечно, война — это неправильно, потому что на ней гибнут люди. Но если приходится воевать за Родину, то вся страна обязана поддерживать армию. Мы, волонтеры, помогаем фронту во имя победы. Во имя того, чтобы как можно меньше наших сыновей, мужей, братьев погибли на этой войне. И если хоть одного защитника спасет привезенный мной бронежилет или согреет бушлат, я буду туда ездить. Теперь же, потеряв сына на войне, буду еще больше помогать фронту. Потому что не желаю никому из родителей оказаться на моем месте. И потому, что я в ответе за трех внучек, оставшихся без отца».

Младшей из внучек Алексея Михайловича, Настеньке, 11 лет. Теперь она осталась и без папы, и без дедушки, который был единственным мужчиной в семье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умер жестоко избитый пьяными подростками известный волонтер из Бахмута — 37-летний Артем Мирошниченко. Донецкий апелляционный суд арестовал без права внесения залога несовершеннолетнего Николая Барабаша, подозреваемого в избиении волонтера. Без права внесения залога арестован также сообщник Барабаша, несовершеннолетний Александр Баришко, имеющий условный срок за грабеж.

Фото автора (из архива).



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