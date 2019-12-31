Происшествия

В Ровно пьяный водитель сбил женщину с детской коляской и сбежал

В Ровно на женщину с 11-месячным младенцем наехал автомобиль Ford Sierra, которым управлял пьяный водитель. В этот же день в городе в тройном ДТП погибла 10-летняя девочка.

Как сообщили в Ровенском областном главке полиции, 30 декабря, около 17:30 на улице Елены Телиги 31-летний водитель автомобиля Ford Sierra наехал на ровенчанку, которая шла по краю проезжей части и везла перед собой детскую коляску.

От удара из коляски выпал 11-месячный мальчик, которого медики «скорой» доставили в больницу. После предварительного осмотра ребенка с матерью отпустили.

Водитель с места происшествия скрылся, однако его оперативно разыскали патрульные. На замечание задержанный не реагировал, нецензурно ругался и вел себя агрессивно.

Проведенная экспертиза показала, что в его крови было 1,68 промилле алкоголя.

Полиция открыла уголовное производство. Машину забрали и поместили на спецплощадку.

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