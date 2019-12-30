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Происшествия

Удалось вытащить из огня: под Киевом Chevrolet протаранил Land Rover, пострадали три человека

2:35 30 декабря 2019 27
ДТП на Одесской трассе
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом продолжилась череда ДТП, случившихся в накануне праздника: в ночь на 30 декабря на 43-километре трассы Киев-Одесса столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Chevrolet Aveo.

Авария случилась около 23:00, пишет Информатор.

По предварительной информации полицейских, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. Во время совершения маневра легковушка врезалась в внедорожник.

От удара Aveo отбросило в сторону, при этом авто загорелось. В момент аварии в машине находились двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали в больницу.

Пожарные ликвидировали возгорание, но машина сгорела дотла. Водитель Land Rover не пострадал. На месте работали экипажи полиции, спасатели ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом произошло жуткое ДТП, в котором погибла женщина и пострадала семья с тремя малышами.

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