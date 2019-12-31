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В Лондоне мужчина с ножом напал на знаменитую картину Пикассо

В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн посетитель повредил картину Пабло Пикассо «Бюст женщины». Ранее в в Третьяковской галерее (Россия) неизвестный повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

Поврежденная картина из лондонской галереи была написана испанским художником Пикассо в 1944 году. На ней изображена художница и фотограф Дора Маар.

Как сообщает BBC, полотно было разорвано и убрано из экспозиции. В настоящее время степень повреждения картины оценивают эксперты.

Картина оценивается в 20 млн фунтов стерлингов.

По данным СМИ, в содеянном обвиняется 20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона. В свою очередь, он заявил, что намерен отрицать обвинение. Мэсси заключили под стражу до 30 января.

«ФАКТЫ» сообщали о странном посетителе Третьяковской галерее в Москве, который разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам, не смущаясь других любителей живописи. А также писали о похищении в Третьяковке картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

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