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В Лондоне мужчина с ножом напал на знаменитую картину Пикассо
В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн посетитель повредил картину Пабло Пикассо «Бюст женщины». Ранее в в Третьяковской галерее (Россия) неизвестный повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына».
Поврежденная картина из лондонской галереи была написана испанским художником Пикассо в 1944 году. На ней изображена художница и фотограф Дора Маар.
Как сообщает BBC, полотно было разорвано и убрано из экспозиции. В настоящее время степень повреждения картины оценивают эксперты.
Картина оценивается в 20 млн фунтов стерлингов.
По данным СМИ, в содеянном обвиняется 20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона. В свою очередь, он заявил, что намерен отрицать обвинение. Мэсси заключили под стражу до 30 января.
«ФАКТЫ» сообщали о странном посетителе Третьяковской галерее в Москве, который разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам, не смущаясь других любителей живописи. А также писали о похищении в Третьяковке картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!