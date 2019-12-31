23.63 / 24.31 26.25 / 27.10
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Лондоне мужчина с ножом напал на знаменитую картину Пикассо

19:04 31 декабря 2019 125
галерея Тейт Модерн
Инф. «ФАКТОВ»

В лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн посетитель повредил картину Пабло Пикассо «Бюст женщины». Ранее в в Третьяковской галерее (Россия) неизвестный повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

Поврежденная картина из лондонской галереи была написана испанским художником Пикассо в 1944 году. На ней изображена художница и фотограф Дора Маар.

Как сообщает BBC, полотно было разорвано и убрано из экспозиции. В настоящее время степень повреждения картины оценивают эксперты.

Картина оценивается в 20 млн фунтов стерлингов.

По данным СМИ, в содеянном обвиняется 20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона. В свою очередь, он заявил, что намерен отрицать обвинение. Мэсси заключили под стражу до 30 января.

«ФАКТЫ» сообщали о странном посетителе Третьяковской галерее в Москве, который разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам, не смущаясь других любителей живописи. А также писали о похищении в Третьяковке картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

С Новым годом

Поздравления с Новым годом 2020: душевные пожелания и красивые открытки

Машины на дороге

Один летел, второй — бежал: момент жуткого ДТП на пешеходном переходе в Харькове попал на видео

Новый год

С Новым годом 2020: поздравления в стихах и открытках

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер