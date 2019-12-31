Происшествия

Ночной погром на Троещине: в сети появилось видео с преступниками

В сети появилось видео с погромом в Киеве на Троещине, где в ночь на 31 декабря неизвестные разгромили торговые павильоны, расположенные рядом с отделением полиции.

На ролике, опубликованном ресурсом «Киев Оперативный», видно, как мужчины в масках стреляют по киоскам и бросают в один из них дымовую шашку.

В полиции сообщили, что в результате нападения никто не пострадал. Полиция открыла два уголовных производства.

Напомним, ранее под Николаевом предприниматель обстрелял из ружья магазин, дом и авто конкурентов.

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