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"Бандеровцев выгнали — город опустел": в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки

20:12 31 декабря 2019 145
Горловка
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились свежие фотографии оккупированной Горловки (Донецкая область). Снимки предновогоднего города опубликованы в Facebook на странице Nova Gorlivka.

На фото виден серый и безлюдный городок. Совершенно не чувствуется приближение праздника. Нет ни украшенной елки, ни огней. Дороги разбиты. На остановке одинокие горожане ожидают автобус. Впечатление полной безысходности и мрака.

Бывшие горловчане, которые выехали из города и живут на свободной территории пишут, что за такой Горловкой они не скучают.

Отметим, даже сами боевики после временного отсутствия возвращающиеся на оккупированный Донбасс, ужасаются тому, как быстро все приходит в упадок и превращается в руины.

Как сообщали «ФАКТЫ», перед Новым годом в так называемой «ДНР» отменили пригородные электрички, следующие через Донецк, Макеевку и Горловку. Как оказалось, нет пассажиров. Оккупационные власти заявили, что электрички не нужны на фоне «низкой населенности и высоких расходов на железнодорожный транспорт».

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