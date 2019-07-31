Нерентабельны даже продуктовые магазины: в сети показали свежее видео из оккупированной Горловки

Украина

В сети показали свежее видео из оккупированной Горловки. Ролик из спального района 88 квартала опубликовал блогер Михаил Светлов. Напомним, недавно YouTube-блогер из оккупированного Донецка снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит бывший мегаполис сегодня.

Светлов говорит, что прошлый сюжет он снимал здесь год назад. За это время все стало только хуже. Ямы на въезде стали шире и глубже. Улицы пустынные. Магазины тоже не особо заполнены покупателями.

Помещение бывшего «Импульса» по-прежнему пустует. Горловчане ходят за покупками, в основном, в «Авоську» и «Аверс», но и здесь тоже не людно.

В городе много неработающих ларьков, магазинчиков… Некоторые давно разграблены. По словам автора, раньше в городе, как грибы росли продуктовые магазины. И все они были востребованы.

«Кто бы мог предположить, что в Горловке будут нерентабельными продуктовые магазины?!! Это нонсенс!», — говорит блогер.



Он показывает руины на окраине квартала, которые уже не замечают местные жители. В Горловке стало плохо с транспортом, особенно на окраинах.

«Движение в этой части города неспешное, скорее „затухающее“. На детской площадке встречаю малышей, это единственное, что радует глаз и вселяет надежду», — говорит Светлов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что даже сами боевики после временного отсутствия возвращающиеся на оккупированный Донбасс, ужасаются тому, как быстро все приходит в упадок и превращается в руины.

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