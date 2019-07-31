- 10:26 Дом остался без крыши:появилось видео последствия урагана под Запорожьем
- 10:16 Есть перспектива: адвокат допустил возможность обмена Сущенко
- 10:15 Это очень напряженно: вся правда о проекте «Холостяк»
- 10:12 Курс доллара упал до уровня трехлетней давности: что будет дальше
- 10:10 С горки – в реанимацию: на аттракционе в Бердянске произошло серьезное ЧП с ребенком
- 09:59 Песня никому не известного рэпера побила рекорд знаменитого хита Despacito
- 09:56 «Вы все – никто»: в сети появилась запись выступления советника Зеленского перед «слугами народа» в Трускавце
- 09:56 Подвели каблуки: модель Playboy утопила в бассейне автомобиль Lamborghini
- 09:49 Нерентабельны даже продуктовые магазины: в сети показали свежее видео из оккупированной Горловки
- 09:29 Чистый сюрреализм: в США нашли щенка — копию Сальвадора Дали
- 09:25 Расстрел патрульных в Днепре: осужденный Пугачев оспаривает приговор
- 09:21 Зеленский назначил своим советником бывшего зама Кличко
Нерентабельны даже продуктовые магазины: в сети показали свежее видео из оккупированной Горловки
В сети показали свежее видео из оккупированной Горловки. Ролик из спального района 88 квартала опубликовал блогер Михаил Светлов. Напомним, недавно YouTube-блогер из оккупированного Донецка снял на видео свою прогулку по городу и показал, как выглядит бывший мегаполис сегодня.
Светлов говорит, что прошлый сюжет он снимал здесь год назад. За это время все стало только хуже. Ямы на въезде стали шире и глубже. Улицы пустынные. Магазины тоже не особо заполнены покупателями.
Помещение бывшего «Импульса» по-прежнему пустует. Горловчане ходят за покупками, в основном, в «Авоську» и «Аверс», но и здесь тоже не людно.
В городе много неработающих ларьков, магазинчиков… Некоторые давно разграблены. По словам автора, раньше в городе, как грибы росли продуктовые магазины. И все они были востребованы.
«Кто бы мог предположить, что в Горловке будут нерентабельными продуктовые магазины?!! Это нонсенс!», — говорит блогер.
Он показывает руины на окраине квартала, которые уже не замечают местные жители. В Горловке стало плохо с транспортом, особенно на окраинах.
«Движение в этой части города неспешное, скорее „затухающее“. На детской площадке встречаю малышей, это единственное, что радует глаз и вселяет надежду», — говорит Светлов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что даже сами боевики после временного отсутствия возвращающиеся на оккупированный Донбасс, ужасаются тому, как быстро все приходит в упадок и превращается в руины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.