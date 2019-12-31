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Шоу-бизнес

Alyona Alyona оригинально заступилась за окружающую среду (фото)

22:41 31 декабря 2019 14
Alyona Alyona
Инф. «ФАКТОВ»

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая любит публиковать в соцсетях пикантные фото, поместила в Instagram снимок, на котором она лежит среди мусора.

Фото артистка сопроводила постом, посвященном защите окружающей среды.

«В народе говорят: не плюй в колодец, из которого пьешь водицу! И все мы храним свое „ведро воды“ дома, но „колодцы“ на улицах становятся все больше запущенными. Наш дом — это не только наше жилище, но и земля, которая нас кормит. И если мы не мусорим там, где живем, то давайте заботиться обо всех места, где проводим время», — обращается она к украинцам.

Пользователи сети живо откликнулись на пост артистки.

Напомним, ранее Alyona Alyona вместе с Джамалой выпустили клип «Забирай». В нем исполнительницы обратились к теме популярности, кибербуллинга и вмешательства в частную жизнь.

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