- 22:41 Alyona Alyona оригинально заступилась за окружающую среду
- 22:23 Новый год 2020: прикольные поздравления и открытки
- 21:52 Волонтеры приготовили и отправили на фронт 4 тонны новогоднего оливье
- 21:24 Страшная автокатастрофа под Полтавой: есть погибшие и тяжело травмированные
- 20:49 Музыка на линии огня: военный духовой оркестр выступил перед бойцами на передовой
- 20:15 Судьбоносные встречи и разочарования: любовный гороскоп на январь 2020-го для всех знаков зодиака
- 20:12 "Бандеровцев выгнали — город опустел": в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки
- 20:07 Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер женился
- 19:39 Ночной погром на Троещине: в сети появилось видео с преступниками
- 19:26 Новогоднее обращение Зеленского: онлайн-трансляция
- 19:15 Отказаться от спиртного и кисломолочных продуктов: лунная диета на январь-2020
- 19:04 В Лондоне мужчина с ножом напал на знаменитую картину Пикассо
Alyona Alyona оригинально заступилась за окружающую среду (фото)
Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая любит публиковать в соцсетях пикантные фото, поместила в Instagram снимок, на котором она лежит среди мусора.
Фото артистка сопроводила постом, посвященном защите окружающей среды.
«В народе говорят: не плюй в колодец, из которого пьешь водицу! И все мы храним свое „ведро воды“ дома, но „колодцы“ на улицах становятся все больше запущенными. Наш дом — это не только наше жилище, но и земля, которая нас кормит. И если мы не мусорим там, где живем, то давайте заботиться обо всех места, где проводим время», — обращается она к украинцам.
Пользователи сети живо откликнулись на пост артистки.
Напомним, ранее Alyona Alyona вместе с Джамалой выпустили клип «Забирай». В нем исполнительницы обратились к теме популярности, кибербуллинга и вмешательства в частную жизнь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!