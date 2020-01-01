- 00:05 Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
- 31.12 23:43 Новогоднее обращение Зеленского: онлайн-трансляция
- 31.12 22:41 Alyona Alyona оригинально заступилась за окружающую среду
- 31.12 22:23 Новый год 2020: прикольные поздравления и открытки
- 31.12 21:52 Волонтеры приготовили и отправили на фронт 4 тонны новогоднего оливье
- 31.12 21:24 Страшная автокатастрофа под Полтавой: есть погибшие и тяжело травмированные
- 31.12 20:49 Музыка на линии огня: военный духовой оркестр выступил перед бойцами на передовой
- 31.12 20:15 Судьбоносные встречи и разочарования: любовный гороскоп на январь 2020-го для всех знаков зодиака
- 31.12 20:12 "Бандеровцев выгнали — город опустел": в сети показали фото предновогодней оккупированной Горловки
- 31.12 20:07 Освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер женился
- 31.12 19:39 Ночной погром на Троещине: в сети появилось видео с преступниками
- 31.12 19:15 Отказаться от спиртного и кисломолочных продуктов: лунная диета на январь-2020
Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом. Глава государства остановился на успехах уходящего года и рассказал, какой хочет видеть Украину в будущем.
Украина должна стать единой и независимой. Все граждане нашей страны, говорящие на разных языках, одинаково любят Украину и должны быть в ней счастливыми.
«В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей», — сказал президент.
Вместе с главой государства к гражданам нашей страны с пожеланиями мира, добра, благополучия обратились известные люди — военные, артисты, спортсмены, политики. Все желали украинцам, прежде всего, мира.
Новогоднее поздравление президента показали на всех телеканалах страны.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Зеленский и руководители его Офиса собрались встречать Новый год в государственной резиденции «Синегора» в Прикарпатье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»