Новогоднее обращение Зеленского: полное видео

Украина

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2020 годом. Глава государства остановился на успехах уходящего года и рассказал, какой хочет видеть Украину в будущем.

Украина должна стать единой и независимой. Все граждане нашей страны, говорящие на разных языках, одинаково любят Украину и должны быть в ней счастливыми.

«В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей», — сказал президент.

Вместе с главой государства к гражданам нашей страны с пожеланиями мира, добра, благополучия обратились известные люди — военные, артисты, спортсмены, политики. Все желали украинцам, прежде всего, мира.

Новогоднее поздравление президента показали на всех телеканалах страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президент Зеленский и руководители его Офиса собрались встречать Новый год в государственной резиденции «Синегора» в Прикарпатье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter