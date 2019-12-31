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Зеленский будет не один: стали известны подробности новогоднего обращения президента к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал свое первое новогоднее поздравление на посту главы государства. Вместе с ним украинцев будут поздравлять известные в стране люди — политики, деятели культуры и спортсмены.
По информации журналиста «Украинской правды» Романа Кравца, в качестве «фишечки» у Зеленского рассматривали вариант с видеообращением в форме мюзикла, однако склонились к более или менее классическому варианту.
Традиционное поздравление украинцев с Новым годом начнут транслировать за пять минут до полуночи — в 23:55.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область заявил, что хочет встречать Новый год в Прикарпатье.
Также сообщалось, что украинского президента не было в списках лидеров стран и международных организаций, который поздравил президент РФ Путин.
Однако 31 декабря Зеленский и Путин поговорили по телефону, поздравив друг друга с наступающим Новым годом устно.
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