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Украина

Зеленский будет не один: стали известны подробности новогоднего обращения президента к украинцам

14:01 31 декабря 2019 643
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский записал свое первое новогоднее поздравление на посту главы государства. Вместе с ним украинцев будут поздравлять известные в стране люди — политики, деятели культуры и спортсмены.

По информации журналиста «Украинской правды» Романа Кравца, в качестве «фишечки» у Зеленского рассматривали вариант с видеообращением в форме мюзикла, однако склонились к более или менее классическому варианту.

Традиционное поздравление украинцев с Новым годом начнут транслировать за пять минут до полуночи — в 23:55.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область заявил, что хочет встречать Новый год в Прикарпатье.

Также сообщалось, что украинского президента не было в списках лидеров стран и международных организаций, который поздравил президент РФ Путин.

Однако 31 декабря Зеленский и Путин поговорили по телефону, поздравив друг друга с наступающим Новым годом устно.

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