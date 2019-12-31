Новогоднее обращение Зеленского: онлайн-трансляция (видео)

Украина

В последние минуты уходящего 2019 президент Владимир Зеленский поздравит украинцев с Новым годом. Напомним, год назад Зеленский появился в эфире телеканала «1+1» почти за две минуты до полуночи и объявил, что идет в президенты.

В этом году команда Зеленского не стала использовать «фишечки» и отказываться от традиционного новогоднего телеобращения главы государства к народу.

Единственным отличием будет то, что вместе с президентом поздравлять украинцев будут известные в стране люди — политики, деятели культуры, спортсмены.

Традиционное поздравление президента Украины с Новым годом жители страны смогут увидеть в 23:55, перед тем как начнут бить куранты. Транслировать его будут практически все украинские телеканалы.

Видео появится за несколько минут до полуночи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский будет встречать 2020 год в Прикарпатье в государственной резиденции «Синегора».

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