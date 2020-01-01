Украина

"Научиться жить вместе с уважением ради будущего своей страны": что Зеленский сказал украинцам в новогоднюю ночь (видео)

В новогоднем поздравлении украинцам президент Владимир Зеленский предложил жителям нашей страны задаться вопросом «кто я?» и, несмотря на различия, объединиться ради мира и будущего Украины.

«В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам нужно быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе с уважением. Ради будущего своей страны», — сказал президент.

Зеленский напомнил, что все украинцы хотят видеть свою страну мирной и процветающей. Все хотят, чтобы их близкие не томились в плену, чтобы оккупированные Крым и Донбасс снова стали свободными.

Одинаковое видение будущего, уважение ко всем жителям Украины, независимо от места их проживания и языка, на котором они говорят, должно объединять нацию.

«Давайте помнить, что любить Украину — значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны они не родились», — добавил президент, пожелав украинцам мира.

Напомним, Зеленский и руководители его Офиса встречали Новый год в государственной резиденции «Синегора» в Прикарпатье.

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