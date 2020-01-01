Солнечные и лунные затмения: какие сюрпризы ожидают украинцев в этом году

Украина

В наступившем 2020 году ожидается два солнечных и четыре лунных затмения. Напомним, новогодняя ночь прошла в так называемом коридоре затмений.



Как пишет УНН, уже 10 января ожидается полутеневое лунное затмение. Месяц пройдет через земную полутень. Его можно будет увидеть жителям Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.



Второе полутеневое лунное затмение ожидается 5 июня, которое можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии.



Кроме того, полутеневые лунные затмения будут происходить 5 июля и 30 ноября.



21 июня произойдет кольцевое солнечное затмение — когда спутник далеко от Земли и не может полностью перекрыть Солнце, но корона светила не просматривается. Затмение будет хорошо видно в небе над Центральной Африкой, Саудовской Аравии, Индией, на юге Китая, и над Тихим Океаном.



В конце года, 14 декабря, состоится полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет заметить в некоторых южных частях Чили и Аргентины.



Напомним, во время солнечных затмений повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования ученых-медиков показали, что человеческий организм начинает реагировать на солнечное затмение сразу, как только солнечный диск закрывается Луной. Особенно плохо себя чувствуют в день затмения люди с сердечно-сосудистыми патологиями, гипертоники и те, кто в это время проходит курсы лечения. Солнечное затмение поляризует проблемы со здоровьем.

Нужно постараться провести дни, на которые попадают затмения, в спокойной обстановке и не совершать ничего необычного или рискованного.

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