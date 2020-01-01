- 11:45 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ
- 11:39 Лучшие средства от похмелья — капустный рассол и йога
- 11:18 В новогоднюю ночь сильный пожар охватил зоопарк в Германии, погибло много животных
- 10:56 «Я ухожу», — «Путин» на росТВ сделал громкое заявление
- 10:55 На канале Медведчука показали Регину Дубовицкую: сеть в недоумении
- 10:28 Самые красивые зимние торты: каждая деталь съедобна
- 10:03 Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на весь январь
- 10:01 Жителя Мукачево «поздравили» с Новым годом выстрелом из гранатомета по его домовладению
- 09:56 Где смотреть онлайн «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча АПЛ
- 09:35 Солнечные и лунные затмения: какие сюрпризы ожидают украинцев в этом году
- 09:25 Подорожание билетов на поезда и платное спутниковое ТВ: что изменится с 1 января
- 08:51 Украинцы провели перекличку: как Донецк и Луганск встретили Новый год
На канале Медведчука показали Регину Дубовицкую: сеть в недоумении
В новогоднюю ночь в эфире телеканала, принадлежащего куму Путина Виктору Медведчуку, показали шоу, в котором «засветилась» российская телеведущая Регина Дубовицкая. Об этом в Twitter написал журналист Денис Казанский.
«Думал, она умерла уже», — такую подпись сделал он под фото.
Напомним, ранее Дубовицкая вела юмористическую программу «Аншлаг», которую на украинском телевидении уже не транслировали много лет. Люди старшего поколения еще могут вспомнить Дубовицкую. Молодым украинцам она совершенно не знакома и неинтересна.
Пользователи соцсети, обсуждая появление российской ведущей на украинском ТВ, предположили, что таким образом украинцев пытаются вернуть в российское информ пространство.
Напомним, по мнению известного музыканта Андрея Макаревича, российское телевидение калечит психику людей.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о цензуре на росТВ. В частности, недавно на российском телевидении отменили показ ранее анонсированного сериала «Слуга народа» из-за вырезанной шутки о президенте Путине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»