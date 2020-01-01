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Украина

На канале Медведчука показали Регину Дубовицкую: сеть в недоумении

10:55 1 января 2020 1592
Дубовицкая
Инф. «ФАКТОВ»

В новогоднюю ночь в эфире телеканала, принадлежащего куму Путина Виктору Медведчуку, показали шоу, в котором «засветилась» российская телеведущая Регина Дубовицкая. Об этом в Twitter написал журналист Денис Казанский.

«Думал, она умерла уже», — такую подпись сделал он под фото.

Напомним, ранее Дубовицкая вела юмористическую программу «Аншлаг», которую на украинском телевидении уже не транслировали много лет. Люди старшего поколения еще могут вспомнить Дубовицкую. Молодым украинцам она совершенно не знакома и неинтересна.

Пользователи соцсети, обсуждая появление российской ведущей на украинском ТВ, предположили, что таким образом украинцев пытаются вернуть в российское информ пространство.

Напомним, по мнению известного музыканта Андрея Макаревича, российское телевидение калечит психику людей.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о цензуре на росТВ. В частности, недавно на российском телевидении отменили показ ранее анонсированного сериала «Слуга народа» из-за вырезанной шутки о президенте Путине.

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