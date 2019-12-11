Мир

После вырезанной шутки про Путина на ТНТ больше не покажут "Слугу народа"

Первый день показа сериала «Слуга народа» на российском телевидении оказался также и последним. Телеканал «ТНТ», анонсировавший своим зрителям киносагу о президенте-дилетанте, убрал сериал из эфира.

11 декабря в эфире «ТНТ» показали три первые серии «Слуги народа». Предварительно сериал подвергли цензуре. Заверения пресс-секретаря Путина, что российский президент сериалы не смотрит и для «Слуги народа» исключения не сделает, телевизионщиков не убедили. На всякий случай из сериала вырезали шутку про Путина и его часы марки «Hublot».

Вечером 11 декабря стало известно, что в программе телеканала «ТНТ» сериал «Слуга народа» больше не упоминается. Его заменили российскими мыльными операми.

В комментарии российским «Ведомостям» руководство телеканала «ТНТ» заявило, что якобы все так и задумывалось: показать три серии в телеэфире, а продолжение крутить исключительно на платной интернет-площадке телеканала. Версия выглядит сомнительно, поскольку в анонсах на интернет-платформе о «Слуге народа» не упоминается.

Напомним, сериал «Слуга народа» в Украине вышел на экраны в 2015 году. Было снято три сезона (51 серия). На четвертый сезон сериал пока не продлили.

Нынешний руководитель Офиса президента Андрей Богдан ранее рассказал, как кино помогло Зеленскому выиграть выборы.

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