Шоу-бизнес

“Добрых изменений для страны и для каждого из нас”: как украинские звезды поздравили поклонников с Новым годом (фото, видео)

Известные люди и звезды украинского шоу-бизнеса поздравили жителей нашей страны с Новым годом. В основном, фото и видео они разместили в Instagram.

Певица Таисия Повалий поблагодарила уходящий год за все события, происходящие в жизни и заявила о намерениях «строить грандиозные планы на будущее».

Певица Ани Лорак записала видеообращение вместе с дочерью Софией. Под видео она ограничилась коротким поздравлением: «С Новым годом, мои дорогие! Пусть 2020 принесет исполнение ваших самых заветных желаний!».

Тина Кароль коротко поздравила своих подписчиков и опубликовала яркое фото в сексуальном зелено-красном наряде с новогодним шаром в руке.

Звездная пара Катерина Осадчая и Юрий Горбунов тоже оставили в Instagram праздничное фото и поздравление с Новым годом.

Регина Тодоренко и Влад Топалов с подарками в руках пожелали своим подписчикам, чтоб «год подарил много поводов для радости и счастливых моментов».

Телеведущая Алла Мазур надела светлый наряд и пожелала добрых изменений для страны и для каждого украинца.

Первая леди Елена Зеленская поблагодарила 2019 год «за испытания прочность», «марафон эмоций» и пожелала украинцам «доброго, радостного и светлого» 2020 года.

Зеленская опубликовала в Instagram фото, на котором украшает елку.



«Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, — це, мабуть, все одно що промовчати. Та все ж я хочу подякувати йому. За випробовування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки — як ніколи досі, за марафон емоцій. Прощавай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-й! Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим! З Новим роком!», — написала супруга президента.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали видеобращение президента Владимира Зеленского в новогоднюю ночь, в котором он призвал украинцев объединиться ради будущего Украины.

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