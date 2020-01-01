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“Добрых изменений для страны и для каждого из нас”: как украинские звезды поздравили поклонников с Новым годом (фото, видео)
Известные люди и звезды украинского шоу-бизнеса поздравили жителей нашей страны с Новым годом. В основном, фото и видео они разместили в Instagram.
Певица Таисия Повалий поблагодарила уходящий год за все события, происходящие в жизни и заявила о намерениях «строить грандиозные планы на будущее».
Певица Ани Лорак записала видеообращение вместе с дочерью Софией. Под видео она ограничилась коротким поздравлением: «С Новым годом, мои дорогие! Пусть 2020 принесет исполнение ваших самых заветных желаний!».
Тина Кароль коротко поздравила своих подписчиков и опубликовала яркое фото в сексуальном зелено-красном наряде с новогодним шаром в руке.
Звездная пара Катерина Осадчая и Юрий Горбунов тоже оставили в Instagram праздничное фото и поздравление с Новым годом.
Регина Тодоренко и Влад Топалов с подарками в руках пожелали своим подписчикам, чтоб «год подарил много поводов для радости и счастливых моментов».
Телеведущая Алла Мазур надела светлый наряд и пожелала добрых изменений для страны и для каждого украинца.
Первая леди Елена Зеленская поблагодарила 2019 год «за испытания прочность», «марафон эмоций» и пожелала украинцам «доброго, радостного и светлого» 2020 года.
Зеленская опубликовала в Instagram фото, на котором украшает елку.
«Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, — це, мабуть, все одно що промовчати. Та все ж я хочу подякувати йому. За випробовування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки — як ніколи досі, за марафон емоцій. Прощавай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-й! Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим! З Новим роком!», — написала супруга президента.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали видеобращение президента Владимира Зеленского в новогоднюю ночь, в котором он призвал украинцев объединиться ради будущего Украины.
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