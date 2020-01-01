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Кассовые аппараты в смартфоне: как это будет работать
В среду, 1 января, началась запись на бета-тестирование нового бесплатного налогового сервиса — программного РРО (аналог физического кассового аппарата) «пРРОсто», которое будет проходить с 9 января. Ранее предпринимателей обязали использовать кассовые аппараты.
Правительственный портал сообщает, что тестирование проведет Государственная налоговая служба. Приложение будет доступно для тестирования на всех гаджетах с операционными системами Android и iOS.
РРО — это регистраторы расчетных операций, которые выдают чеки. Приложение через открытый программный интерфейс взаимодействует с сервером налоговой службы и обеспечивает: формирование, подпись, отправку и выдачу чеков установленного формата, а также открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие операции.
Программный РРО будет выдавать электронные чеки и передавать на сервер фискалов информацию о всех проведенных операциях.
Ранее сообщалось, что произойдут изменения в налогообложении таксистов.
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