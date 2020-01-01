- 19:16 «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ
- 19:10 Факельное шествие в Киеве в честь 111-летия Степана Бандеры: онлайн-трансляция
- 19:05 Новогодняя тишина на фронте была недолгой: у ВСУ один раненый
- 18:45 Катастрофические пожары в Австралии: за сутки семеро погибших, 4 тысячи человек ждут эвакуации военными
- 17:56 В новогоднюю ночь пьяный водитель оставил без света райцентр в Николаевской области
- 17:53 На росТВ засекретили число лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина, но правда все равно всплыла
- 17:47 Где смотреть онлайн «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: расписание трансляций матча АПЛ
- 17:21 Несколько военных пострадали во время пожара на полигоне "Широкий лан": первые подробности
- 16:59 Новый год на Софийской площади Киева встретили больше 100 тысяч человек, — КГГА
- 16:53 В МВД объяснили, почему полиция не будет препятствовать запускам фейерверков, запрещенным местными властями
- 16:28 Кассовые аппараты в смартфоне: как это будет работать
- 16:18 "Мне не все равно, как называются улицы в моем городе", — Сенцов ответил на новогоднее поздравление Зеленского
Новогодняя тишина на фронте была недолгой: у ВСУ один раненый
1 января в районе операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела, один украинский военнослужащий получил ранения.
По данным командования ООС, враг обстрелял позиции наших подразделений возле населенных пунктов Новолуганское и Орехово. Огонь открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Напомним, днем ранее вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. В последний день 2019 года были обстреляны районы населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Новолуганское и Крымское. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
На фронте враг продолжает применять лазерное оружие, по-прежнему активны вражеские снайперы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Депрессия после "Сватов", выкидыш и инсульт: стало известно, с какими трудностями столкнулись актеры сериала
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..