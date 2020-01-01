Украина

Новогодняя тишина на фронте была недолгой: у ВСУ один раненый

1 января в районе операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела, один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным командования ООС, враг обстрелял позиции наших подразделений возле населенных пунктов Новолуганское и Орехово. Огонь открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Напомним, днем ранее вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. В последний день 2019 года были обстреляны районы населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Новолуганское и Крымское. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

На фронте враг продолжает применять лазерное оружие, по-прежнему активны вражеские снайперы.

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