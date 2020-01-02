- 01:27 Встретили Новый год дважды: пассажиры японской авиакомпании смогли вернуться в 2019 год (карта полета)
- 00:59 "Елочка устала": в Хмельницкой области в новогоднюю ночь на площади рухнула елка
- 00:29 На волосок от смерти: в Киеве пешеход безуспешно попытался перебежать оживленную магистраль
- 01.01 23:56 «Арсенал» обыграл «МанЮнайтед» и одержал первую победу при новом тренере: видео голов
- 01.01 23:55 Поблагодарила за поддержку и молитвы: борющаяся с раком Заворотнюк впервые обратилась к поклонникам
- 01.01 23:25 Заподозрили инцест? В РФ отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку
- 01.01 23:07 Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко написал открытое письмо Зеленскому, Авакову и Рябошапке
- 01.01 22:34 Прокуроров по делу о расстрелах на Майдане заменили "марионетками": адвокат пострадавших сделала важное заявление
- 01.01 22:16 Лучше, чем в Вене и Риме: новогодняя елка в Киеве вошла в пятерку самых красивых в Европе
- 01.01 21:12 Помпео неожиданно отменил визит в Украину: названа причина
- 01.01 20:46 Зеленский — молодец, а Европа дает Украине слишком мало денег: Трамп пообщался с прессой
- 01.01 19:59 В Украину вернулась ценная картина, вывезенная нацистами во время Второй мировой войны
"Елочка устала": в Хмельницкой области в новогоднюю ночь на площади рухнула елка (фото)
Сюрпризы погоды в новогоднюю ночь, о которых предупреждали синоптики, проявились в полной мере в городе Дунаевцы Хмельницкой области: там накануне праздника рухнула новогодняя елка.
Об этом пишут пользователи группы «Деловые дунаевцы» в Facebook.
«Елка не выдержала напора порывов ветра и получила повреждения несущей трубы», — говорится в сообщении.
Участники группы живо прокомментировали инцидент, указав властям на их просчеты.
Тем не менее, несмотря на неприятный инцидент, сотрудники коммунальных предприятий оперативно укрепили новогоднее дерево и праздничная развлекательная программа была продолжена.
Напомним, что новогодняя елка в Киеве, на украшение которой ушло более семисот новогодних игрушек и около пяти километров разноцветных гирлянд, признана одной из самых красивых в Европе. Киевская елка занимает пятое место в рейтинге, составленном сайтом European Best Destinations.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в первые дни нового 2020 года погода в Украине совсем не соответствует привычной зимней. Да и весь январь, по прогнозам Укргидрометцентра, будет достаточно теплым. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза. В Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5−2 градуса выше средних многолетних значений. Хотя обычно средняя температура января составляет 1−6 градусов мороза. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны холоднее — 7−8 градусов мороза.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...