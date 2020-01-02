Происшествия

"Елочка устала": в Хмельницкой области в новогоднюю ночь на площади рухнула елка (фото)

Сюрпризы погоды в новогоднюю ночь, о которых предупреждали синоптики, проявились в полной мере в городе Дунаевцы Хмельницкой области: там накануне праздника рухнула новогодняя елка.

Об этом пишут пользователи группы «Деловые дунаевцы» в Facebook.

«Елка не выдержала напора порывов ветра и получила повреждения несущей трубы», — говорится в сообщении.

Участники группы живо прокомментировали инцидент, указав властям на их просчеты.

Тем не менее, несмотря на неприятный инцидент, сотрудники коммунальных предприятий оперативно укрепили новогоднее дерево и праздничная развлекательная программа была продолжена.

Напомним, что новогодняя елка в Киеве, на украшение которой ушло более семисот новогодних игрушек и около пяти километров разноцветных гирлянд, признана одной из самых красивых в Европе. Киевская елка занимает пятое место в рейтинге, составленном сайтом European Best Destinations.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в первые дни нового 2020 года погода в Украине совсем не соответствует привычной зимней. Да и весь январь, по прогнозам Укргидрометцентра, будет достаточно теплым. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза. В Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5−2 градуса выше средних многолетних значений. Хотя обычно средняя температура января составляет 1−6 градусов мороза. В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны холоднее — 7−8 градусов мороза.

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