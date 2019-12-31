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Мокрый снег и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Киеве вероятен мокрый снег, а также штормовой ветер. Как сообщила в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, осадки и порывистый ветер ожидаются практически во всех областях Украины.
В столице последний день 2019 года начался солнечно, однако уже сейчас атмосферный фронт «пригнал» тучи, поэтому до конца дня начнет снежить.
Температура в новогоднюю ночь в столице будет колебаться у отметок от минус 1 градуса до плюс 1 градуса.
«Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится», — сообщила синоптик.
На остальной территории Украины заморозки в ночь на 1 января могут достигать 2 градусов, а на юге страны будет до 2−5 градусов тепла.
Напомним, в Украинском Гидрометцентре призвали украинцев готовиться к тому, что в будущем по-настоящему холодных зим уже не будет.
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