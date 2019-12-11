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Шоу-бизнес

Брежнев в гробу: Волочкова ужаснула сеть новым фото

10:37 11 декабря 2019 940
Волочкова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно травмировалась в ледяной купели, ужаснула пользователей соцсетей новым фото.

Волочкова похвасталась огромными букетами белых роз, которые ей подарили после благотворительного концерта.

Волочкова

«Не это ли счастье? Я от души подарила Солнечногорску этот наш спектакль! И вот так нарядно еду к любимому. Спасибо, дорогие, за эти эмоции! Мой Майбах переполнен белыми розами», — похвасталась Волочкова, отметив, что еще больше букетов домой доставляет ей перевозчик.

Волочкова

Подписчики Волочковой заявили, что выглядит она среди этих букетов «как Брежнев в гробу».

«Как в гробу. Вся в венках и своими любимыми розами усыпана. Кстати почему „любимый“ рядом не сидит. Так положено», «Ой, думала хоронят», «О, Господи! Какая ужасная фотография… Анастасия, ну уберите Вы ее!», «Не надо так больше фотографироваться. Ужасно смотрится. Не надо», — пишут комментаторы.

Они уверены, что Волочкова сама себе купила цветы.

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

Волочкова

«Кто эти люди, которые несут эти букеты? Прям сама купила-сама подарила», «Настюха цветы оптом купила и сама себе задарила», — смеются подписчики.

Напомним, ранее Волочкова возмутила сеть голым фото.

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