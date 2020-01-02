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Новое в получении субсидий: средства на покупку топлива можно будет получить в денежной форме
С 1 января для украинцев изменились зарплаты, пенсии, соцвыплаты и цена газа, в том числе и порядок оформления субсидий.
Так, в прошлую пятницу правительство внесло ряд изменений в нормативные акты о предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В частности, тем гражданам, которые получают субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, и у них при этом отсутствует задолженность по оплате услуг, разрешено получать эту субсидию в денежной наличной форме.
При этом изменены и сроки разрешенной для такой монетизации задолженности. Если ранее учитывалась просрочка по задолженности в 1 месяц, то сейчас правительство этот срок увеличило до 2 месяцев.
Кроме того, по словам министра социальной политики Юлии Соколовской, те украинцы, кто хотят сами оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку.
Ранее подать заявление можно было только до 15 октября (начала отопительного сезона), и это было очень неудобно для жителей Украины.
Для того, чтобы оформить субсидию в удобное время, нужно будет подать заявление произвольной формы в районный орган соцзащиты, указав реквизиты банковского счета и номер мобильного телефона.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, такое нововведение стартовало уже с 1 января 2020 года. Теперь украинским семьям не придется ждать нового отопительного сезона, если они не успели подать заявку или их финансовое положение изменилось.
В то же время задолженность по оплате ЖКХ будет пересматриваться уже в конце отопительного сезона.
«Если будут задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, то решение может быть пересмотрено структурным подразделением в конце отопительного периода. Это решение будет иметь положительный эффект для тех, кого не устраивает безналичная форма выплаты льготы»,— добавила Соколовская.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 1 декабря 2019 года льготы получали 2,7 млн человек, из них в наличной форме — около 80 тысяч. Средний размер выплат за ноябрь составил почти 800 гривень.
*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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