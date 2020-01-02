Импичмент Трампу: Джулиани готов дать показания

Мир

Личный адвокат американского президента Рудольф Джулиани, которого ранее в США заподозрили в нарушении закона о лоббизме, готов дать показания в ходе разбирательств по импичменту Дональду Трампу и сделать все, чтобы его оправдать.

Как передает «Голос Америки», об этом Джулиани заявил во Флориде, прибыв в поместье Трампа на новогодний прием. «Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги. Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве», — сказал он

Издание пишет, что показания Джулиани могут оказаться очень информативными. Так, свидетели, выступавших в рамках расследования по импичменту, заявляли, Трамп поручал ключевым официальным лицам координировать политику в отношении Украины именно со своим личным адвокатом в обход Госдепартамента США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о готовности давать показания в рамках разбирательств заявил и бывший вице-президент США Джо Байден, который принимает участие в президентской кампании и является лидером предвыборной гонки от демократов



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