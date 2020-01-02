Актриса из фильма «Первый мститель» арестована за убийство матери (фото)

Шоу-бизнес

38-летняя американская актриса Молли Фицджеральд, которая сыграла небольшую роль в фильме 2011 года «Первый мститель» о приключениях Капитана Америки, арестована по обвинению в убийстве собственной матери Патрисии Фицджеральд. Как сообщает Hollywood Reporter, следователи города Олейте в штате Канзас предполагают, что она зарезала 68-летнюю женщину в ее собственном доме, ударив ее ножом. Сама Молли при этом получила травмы и была госпитализирована. Мотивы нападения неизвестны.

В фильме «Капитан Америка. Первый мститель» она сыграла «девушку Старка». Фицджеральд также была ассистентом режиссера картины Джо Джонстона.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что появилось видео убийства сына звезды сериала «Тарзан», зарезавшего свою мать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter