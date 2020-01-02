Под Черкассами автокатастрофа с пьяной компанией: двое погибших

Происшествия

В ночь на четверг, 2 января, в Смеле (Черкасская область) в ДТП погибли два человека. Ранее под Киевом перевернулась машина, которой управляли подростки.

Как сообщает издание «Про все», ДТП в Смеле произошло после полуночи — легковой автомобиль врезался в дерево. В машине находились пять молодых людей, двое из которых — водитель и сидящий рядом с ним пассажир — выжили благодаря сработавшим подушкам безопасности.

Пострадали трое мужчин в возрасте от 25 до 36 лет. Их доставили в больницу с признаками алкогольного опьянения, закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением головного мозга, переломами и ушибами. Двое пассажиров погибли на месте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне Нового года в Карловке (Полтавская область) в ДТП погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Водитель микроавтобуса Opel Vivaro столкнулся с ограждением и врезался в электроопору.

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