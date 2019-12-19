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Украина

Печальная статистика: в Генштабе назвали количество погибших на Донбассе в 2019 году бойцов ВСУ

0:50 19 декабря 2019 67
Потери ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Постоянные обстрелы российскими наемниками позиций украинских бойцов в зоне Операции объединенных сил стали причиной того, что с начала 2019 года боевые потери ВСУ на Донбассе составили 97 погибших.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.

Также с начала года в зоне операции Объединенных сил в результате боев ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили другие повреждения.

«Другие погибшие (умершие) — 77 человек», — добавляют в Генштабе о небоевых потерях.

Информационный ресурс уточняет, что все данные им приводятся по состоянию на 17 декабря 2019 года.

Напомним, что в 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году — 198 бойцов.

Всего же с начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери украинской армии, по данным Генштаба, составляют: безвозвратные потери — 2 608 человек, остальные погибшие (умершие) — 1 087 человек, санитарные потери (раненые) — 9 805 человек, повреждения получили — 2 251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК «Правый сектор» и Украинская добровольческая армия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Нацгвардии назвали имя бойца, погибшего на Донбассе 14 декабря во время обстрела вражеской артиллерии. Смертельное ранение получил 21-летний сержант Нацгвардии Сергей Михальчук. Боец служил в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии. Как рассказали в НГУ, воин во время взрыва прикрыл побратима и спас ему жизнь, приняв на себя большую часть осколков боеприпаса. Посмертно Михальчука представят к высокой государственной награде за проявленный героизм.

Источник фото: Цензор. нет

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